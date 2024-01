ZIZE, MAGICALEMENT DROLE ! PALAIS DES CONGRES Marseille, samedi 13 avril 2024.

Il est magicien, elle veut maigrir à n’importe quel prix. Une seule solution : la faire rentrer dans la boîte ! Un spectacle Magicalement Drôle où deux univers se rencontrent et se conjuguent. 2 heures de rires et de magie, c’est le nouveau rendez-vous que vous donne Zize Dupanier le 13 avril 2024 au Palais des Congrès à 15 heures et 20 heures 30 !Ouverture des portes : 1h avant

Tarif : 35.00 – 35.00 euros.

Début : 2024-04-13 à 20:30

Réservez votre billet ici

PALAIS DES CONGRES Rond point du Prado. 13008 Marseille 13