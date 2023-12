Cinéma-rencontre musicale autour d’Anda-Lutz Palais des Congrès, Lourdes (65), 10 décembre 2023 14:00, .

CINÉ-RENCONTRE MUSICALE Présentation du documentaire de Joachim Dubos »Guillaume Lopez entre Occitanie et Maroc ANDA-LUTZ »Cinéma le palais dimanche 10 décembre – 15 hGRATUIT – Offert par la ville de LourdesAprès la projection, rencontre musicale avec les musiciens Guillaume Lopez et Thierry Roques.Guillaume Lopez, passeur de mémoire et de frontières, chanteur imaginatif et exigeant questionne ses identités multiples et mêle à chacune de ses créations les Pays d’oc, l’Espagne de ses origines, les voix et les musiques du monde méditerranéen.Anda-Lutz est une création Franco-Marocaine développée depuis 2017 entre Toulouse et Casablanca. Dans ce documentaire de Joachim Ducos, suivez les artistes dans leur processus de création, dans leurs joies et leurs doutes, vivez avec eux les voyages, les découvertes, les coulisses, les concerts…

Palais des Congrès, Lourdes (65) 4, Avenue du Maréchal Foch

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T15:00:00+01:00 – 2023-12-10T17:30:00+01:00

