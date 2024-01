WITH U2 DAY PALAIS DES CONGRES-LE MANS Le Mans, dimanche 2 juin 2024.

With U2 Day vous fait revivre en concert avec passion le son, l’énergie et la flamboyance du groupe de rock mythique U2.Les quatre membres, amis à la ville et complices sur scène, reprennent les plus grands succès du quatuor irlandais à travers une performance scénique qui vous entraîne dans la magie de leur groupe fétiche. Pour célébrer le 40ème anniversaire de l’album War qui a consacré U2 sur la scène internationale,venez découvrir le nouveau spectacle de With U2 Day qui rend hommage à l’ensemble de leur carrière.

Tarif : 34.00 – 45.00 euros.

Début : 2024-06-02 à 18:00

Réservez votre billet ici

PALAIS DES CONGRES-LE MANS RUE D’ARCOLE 72000 Le Mans 72