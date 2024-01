IZO FITZROY PALAIS DES CONGRES-LE MANS Le Mans, vendredi 24 mai 2024.

Tout commence par une voix hors du commun. Puissante et émouvante. Bercée par le gospel, Izo Fitzroy est aujourd’hui l’une des voix les plus reconnaissables de la moderne soul anglaise. Oscillant entre classe et modernité, la chanteuse londonienne emporte tout sur son passage. Sa musique soul se teinte d’accents blues et dépoussière un genre qui n’en finit pas de se réinventer. En résulte une envie de danser et de fêter la vie.C’est l’une des voix les plus reconnaissables de la modern soul anglaise. Une voix qu’Izo FitzRoy utilise comme un instrument à part entière, au service d’une musique nourrie d’influences multiples à commencer par le gospel, qui intègre lui-même le funk, la soul, le R&B et même le rock.Rien d’étonnant pour celle qui a été bercée par les disques d’Aretha Franklin, James Brown et des Stones, et dont le groove n’est pas sans rappeler une certaine Amy Winehouse.Sur scène, en alternant puissance et douceur, sa voix chaude se révèle enveloppante et irrésistible.La chanteuse et pianiste londonienne Izo FitzRoy est sans conteste la pépite soul gospel que l’on attendait.

Tarif : 18.00 – 31.20 euros.

Début : 2024-05-24 à 20:30

Réservez votre billet ici

PALAIS DES CONGRES-LE MANS RUE D’ARCOLE 72000 Le Mans 72