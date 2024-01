WHICH WITCH ARE YOU ? PALAIS DES CONGRES-LE MANS Le Mans, jeudi 16 mai 2024.

Personnage emblématique des Chiche Capon, lunaire de la série Scènes de ménage, Fred est à l’affiche en 2021 du film Oranges Sanguines et actuellement dans la série Parlement. Aujourd’hui il est sur scène avec son premier solo, un spectacle hors norme à voir et à vivre ! Nous pouvons, dès à présent, dire qu’il y aura du Quickchange, des illusions, des longueurs et beaucoup de promesses. « Mais avant tout Mesdames et Messieurs, vous allez assister à un spectacle de théâtre (…) donc, je suis désolé, mais on ne pourra pas se parler pendant la pièce », précise le protagoniste. Citations presse : « Irrésistible seul-en-scène […] À hurler de rire » Télérama TT « Hilarant […] Un as du ratage à ne pas rater !» Le Canard Enchainé « Un personnage aussi hilarant qu’attachant » Le Parisien « Barré, farfelu, décalé » Le Figaro « Un spectacle de dingue qui nous offre un moment merveilleux et sublime avec Fred Blin, le roi des clowns ! » Foudart

Tarif : 17.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-05-16 à 20:30

PALAIS DES CONGRES-LE MANS RUE D’ARCOLE 72000 Le Mans 72