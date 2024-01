UN SAC DE BILLES PALAIS DES CONGRES-LE MANS Le Mans, 15 février 2024, Le Mans.

Distribution : Une pièce de Joseph Joffo Mise en scène par STÉPHANE DAURAT Adaptation Freddy Viau Avec James Groguelin Paris 1941, Paris est occupé par l’armée allemande. Joseph 10 ans et son frère Maurice, 12 ans, tentent de gagner la zone libre… Une aventure où l’ingéniosité et la débrouillardise deviennent une question de vie ou de mort. Adapté du roman de Joseph Joffo, Un Sac De Billes est un véritable cri d’amour et d’espoir. Citations presse : “un comédien puissant” LE PARISIEN “une réussite” LE FIGAROSCOPE “beaucoup de talent” FRANCE BLEU “une pièce forte” BFM TV

Tarif : 12.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-02-15 à 20:00

PALAIS DES CONGRES-LE MANS RUE D’ARCOLE 72000 Le Mans 72