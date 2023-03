« Toyo ! » Les colporteurs [Festival Cep Party] Palais des Congrès, 5 avril 2023, Le Loroux-Bottereau.

« Toyo ! » Les colporteurs [Festival Cep Party] Mercredi 5 avril, 10h30 Palais des Congrès Tarifs : de 4 à 6€

Un contorsionniste et une musicienne combinent leurs talents pour donner vie à un tuyau de chantier, « Toyo », et explorent avec malice les mille et une possibilités de ce drôle de partenaire. La rencontre fait naître une multitude de situations ludiques et inventives : costume, périscope, chapeau, avion ou maison, l’accessoire s’anime au gré des notes du violon… Une création circassienne musicale drôle et touchante, qui saura émerveiller petits et grands.

LA PRESSE EN PARLE

« Les contorsions et le jeu avec les tuyaux ont surpris les enfants, étonnés, qu’un homme puisse entrer dans de si petits espaces » Le Dauphiné Libéré

Palais des Congrès Boulevard du Général de Gaulle 44430 Le Loroux-Bottereau Le Loroux-Bottereau 44430 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-05T10:30:00+02:00 – 2023-04-05T11:30:00+02:00

