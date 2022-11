Concert : « Voyage en harmonie » Palais des Congrès, 18 décembre 2022, Le Loroux-Bottereau.

Concert : « Voyage en harmonie » Dimanche 18 décembre, 15h00 Palais des Congrès

5 euros (gratuit – 12 ans)

Voyage en harmonie : Le dimanche 18 décembre au palais des congrès du Loroux-Bottereau, l’orchestre Les clés en fête vous présentera son nouveau concert sous la forme d’un café-concert.

Palais des Congrès Boulevard du Général de Gaulle 44430 Le Loroux-Bottereau Le Loroux-Bottereau 44430 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Concert Les Clés en Fête

Le dimanche 18 décembre au palais des congrès du Loroux-Bottereau, l’orchestre Les clés en fête vous présentera son nouveau concert. Sous la forme d’un café-concert, l’orchestre vous fera voyager en harmonie grâce à un répertoire de morceaux classiques, jazz et B.O. de films.

Lors de cette soirée, vous ne manquerez pas de reconnaître les thèmes mythiques de « The Planets » de Gustav Holst, des extraits de « Star Wars » ou d’« Alice in Wonderland » en passant par « Sakura », thème très populaire au japon.

Des élèves de l’école de musique Sèvre et Loire animeront la première partie de l’après-midi.

Ce concert se fera sous la direction de notre nouveau chef d’orchestre Mathias.

Mais je ne vous en dis pas plus, n’attendez pas pour réserver vos places et nous accompagner dans ce voyage intergalactique … en harmonie !

Billets en vente à l’école de musique, auprès des musiciens, et sur réservation 06 73 46 20 01 lesclesenfete@free.fr Tarifs : 5€, gratuit -12 ans



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-18T15:00:00+01:00

2022-12-18T16:30:00+01:00