Visite guidée du palais des congrès d’Issy Palais des congrès Issy-les-Moulineaux, 17 septembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Visite guidée du palais des congrès d’Issy Dimanche 17 septembre, 17h00 Palais des congrès Sur inscription à partir du 5 septembre

Construit en 1930 dans le style art déco, l’édifice est l’œuvre de l’architecte Marcel Chappey, assisté du maître verrier Louis Barillet et du ferronnier Raymond Subes. L’avant-corps vient d’être protégé au titre des Monuments historiques.

Palais des congrès 25 avenue Victor-Cresson 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 87 00 http://www.issy.com [{« type »: « email », « value »: « touristoffice@ville-issy.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 41 23 87 00 »}] Construit en 1930 dans le style Art Déco, l’édifice est l’œuvre d’un architecte 2e grand Prix de Rome, Marcel Chappey, assisté de deux artistes de haut rang : le maître verrier Louis Barillet (vitraux en noir et blanc) et le ferronnier Raymond Subes (grilles et rampes). L’avant-corps, qui contient ces œuvres et objets d’art, est protégé au titre des Monuments historiques. Métro ligne 12 Mairie d’issy / Bus 123

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

DR