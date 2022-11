Rencontres professionnelles de la restauration collective bio, locale et de qualité – 23 novembre 2022 Palais des congrès Futuroscope Chasseneuil-du-Poitou Catégories d’évènement: Chasseneuil-du-Poitou

Vienne

Rencontres professionnelles de la restauration collective bio, locale et de qualité – 23 novembre 2022 Palais des congrès Futuroscope, 23 novembre 2022, Chasseneuil-du-Poitou. Rencontres professionnelles de la restauration collective bio, locale et de qualité – 23 novembre 2022 Mercredi 23 novembre, 08h30 Palais des congrès Futuroscope

Sur inscription

Les 7e Rencontres professionnelles de la restauration collective bio, locale et de qualité se tiendront le 23 novembre 2022 au Palais des Congrès du Futuroscope (86). Palais des congrès Futuroscope Palais des congrès, futuroscope Chasseneuil-du-Poitou 86360 Vienne Nouvelle-Aquitaine Cet événement est co-organisé par INTERBIO Nouvelle-Aquitaine et l’AANA (Agence de l’Alimentation de Nouvelle-Aquitaine) dans le cadre du Pôle Régional de Compétences pour une restauration collective bio, locale et de qualité co-piloté par la Région Nouvelle-Aquitaine, la DRAAF (Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt) et l’ARS (Agence Régionale de Santé). La manifestation bénéficie également du soutien du Département de la Vienne, de la Ville de Poitiers et de la Communauté urbaine du Grand Poitiers. Destinées aux décideurs et aux professionnels de la restauration collective, des élus aux équipes de production, en passant par les gestionnaires, ces rencontres ont pour objectifs de faire découvrir l’offre bio et/ou locale présente en Nouvelle-Aquitaine, mais aussi de développer, d’organiser, de faciliter les échanges et de structurer les approvisionnements bio et locaux de proximité dans les services de restauration (établissements scolaires, de santé, administration, entreprises, privés…). Au programme : Salon fournisseurs et des partenaires

Conférences et témoignages

Ateliers et démonstrations culinaires Les thème abordés : Relocalisation des achats

Sensibilisation des convives

Valorisation des produits de qualité

Maintien des coûts

Le gaspillage alimentaire

Techniques culinaires

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-23T08:30:00+01:00

2022-11-23T17:00:00+01:00 Interbio NA

Détails Catégories d’évènement: Chasseneuil-du-Poitou, Vienne Autres Lieu Palais des congrès Futuroscope Adresse Palais des congrès, futuroscope Ville Chasseneuil-du-Poitou lieuville Palais des congrès Futuroscope Chasseneuil-du-Poitou Departement Vienne

Palais des congrès Futuroscope Chasseneuil-du-Poitou Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chasseneuil-du-poitou/

Rencontres professionnelles de la restauration collective bio, locale et de qualité – 23 novembre 2022 Palais des congrès Futuroscope 2022-11-23 was last modified: by Rencontres professionnelles de la restauration collective bio, locale et de qualité – 23 novembre 2022 Palais des congrès Futuroscope Palais des congrès Futuroscope 23 novembre 2022 Chasseneuil-du-Poitou Palais des congrès Futuroscope Chasseneuil-du-Poitou

Chasseneuil-du-Poitou Vienne