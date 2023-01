TEDxLaBaule Palais des congrès et des festivals La baule Catégories d’Évènement: La baule

Loire-Atlantique

TEDxLaBaule Palais des congrès et des festivals, 13 mai 2023, La baule. TEDxLaBaule Samedi 13 mai, 17h00 Palais des congrès et des festivals

Public

TEDXLABAULE – EXISTENCE Qu’est-ce qu’un TEDx ? C’est un événement annuel de renommée internationale où des penseurs et faiseurs, leaders et remarquables dans leur domaine, sont invités à partag… Palais des congrès et des festivals 119, avenue de Lattre de Tassigny 44500 La baule La baule 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{“link”: “http://www.tedxlabaule.com/”}] TEDXLABAULE – EXISTENCE _Qu’est-ce qu’un TEDx ? C’est un événement annuel de renommée internationale où des penseurs et faiseurs, leaders et remarquables dans leur domaine, sont invités à partager ce sur quoi ils sont le plus passionnés.​ Le principe d’une conférence TED est simple : en 18 minutes maximum, au cours d’une intervention nommée “talk”, chaque orateur partage ses connaissances autour d’un thème commun. Objectif : enthousiasmer, motiver et ouvrir l’esprit du public. « TED » signifie Technology, Entertainment, Design – 3 domaines qui, collectivement, dessinent notre futur.

_ La 4ème édition du TEDxLaBaule invite le samedi 13 mai 2023 des esprits libres qui sortent des sentiers battus. Qu’ils soient écrivains, chercheurs, journaliste, chefs d’entreprises, scientifiques… ils vont nous faire partager leurs expériences, parcours de vie et réflexions qui méritent d’être partagé. Bientôt plus d’informations sur : www.tedxlabaule.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T17:00:00+02:00

2023-05-13T20:30:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: La baule, Loire-Atlantique Autres Lieu Palais des congrès et des festivals Adresse 119, avenue de Lattre de Tassigny 44500 La baule Ville La baule lieuville Palais des congrès et des festivals La baule Departement Loire-Atlantique

Palais des congrès et des festivals La baule Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-baule/

TEDxLaBaule Palais des congrès et des festivals 2023-05-13 was last modified: by TEDxLaBaule Palais des congrès et des festivals Palais des congrès et des festivals 13 mai 2023 La baule Palais des congrès et des festivals La baule

La baule Loire-Atlantique