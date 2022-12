Le monde du silence gueule dans le cadre du Festival les Voiles de l’humour Palais des congrès et des festivals Atlantia La baule Catégories d’évènement: La baule

Billet: 18

LE MONDE DU SILENCE GUEULE DE JULIA DUCHAUSSOY MISE EN SCÈNE PIERRE FRANÇOIS MARTIN-LAVAL AVEC JULIA DUCHAUSSOY FRANCK LORRAIN Les habitants des Océans en ont assez de se taire. Ils or… Palais des congrès et des festivals Atlantia 119 avenue de Lattre de Tassigny 44500 La baule

FRANCK LORRAIN Les habitants des Océans en ont assez de se taire. Ils organisent un plateau de stand up pour venir s’adresser aux humains. Du minuscule picoplancton, à la majestueuse baleine, ils nous expliquent le fonctionnement des Océans : la photosynthèse, l’importance du corail, la symbiose, l’Histoire des océans… mais aussi la surexploitation dramatique des ressources marines par les hommes, les risques de la pollution et de la pêche intensive, le tout avec un maximum d’humour et de tendresse. Leur conclusion est que si c’est une réalité que nous sommes en train de perdre les océans, c’est aussi une réalité que nous pouvons les sauver.

Un spectacle pour apprendre, comprendre, rire et s’émerveiller. ⏳ Ouverture de la billetterie le 1er décembre 2022 à 14H00 ! Tarif adulte – 22€ – Catégorie B

Tarif enfant (- 18 ans) : 18€ – Catégorie B

Pack Festival (quantité limitée ) : réservation

Placement libre assis.

2023-04-30T15:00:00+02:00

2023-05-01T01:00:00+02:00

