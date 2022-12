Barre de rire, plateau d’humour Palais des congrès et des festivals Atlantia La baule Catégories d’évènement: La baule

Mathilde Moreau et Erwan GDB, en partenariat avec La Baule Événements – SPL Atlantia, vous présentent BARRE DE RIRE, PLATEAU D’HUMOUR Gardez le Cap sur l’humour à La Baule ! C’est le célè… Palais des congrès et des festivals Atlantia 119 avenue de Lattre de Tassigny 44500 La baule La baule 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://billetterie.atlantia-labaule.com/catalogue_abonnement?lng=1 »}] Mathilde Moreau et Erwan GDB, en partenariat avec La Baule Événements – SPL Atlantia, vous présentent BARRE DE RIRE, PLATEAU D’HUMOUR Gardez le Cap sur l’humour à La Baule !

C’est le célèbre duo Giroud et Stotz qui tiendra la « Barre de rire » dans le cadre du Festival : « Les Voiles de l’humour ».

Découvrez sur scène des humoristes qui naviguent actuellement dans toute la France.

Un spectacle original placé sous le signe de l’humour et de la découverte autour de 7 artistes de la région.

Avec Daniel Camus / Yohann Métay / Patrick Chanfray / Kévin Robin / William Pilet / Morgane Delamare / Charles-Henry Lemonnier. Giroud & Stotz : Giroud et Stotz se moquent de tout mais avec panache et un tel sens de la musicalité que cela rend leur prestation définitivement réjouissante. Charles-Henry : “Dynamique, investi mais toujours avec une pointe d’humour, j’ai hâte de vous retrouver pour ce nouveau spectacle à découvrir ». William Pilet : Touche à tout, autodidacte inventif, perturbant et perturbé; William Pilet est à la jonction entre l’humour absurde à l’anglaise et l’humour noir comme un café sans lait. Patrick Chanfray : A force de répondre OUI aux propositions il a été : le présentateur du JT décalé de « La grosse émission » sur Comédie+, Trublion dans « Le Petit Journal » sur Canal+, chroniqueur dans l’émission Actuality sur France2 et sur la radio Rire et Chanson. Morgane Delamare : Formée à l’école du rire de La Compagnie du café-théâtre, Morgane, a deux passions : le théâtre et les chaussures et d’est d’ailleurs, avec un sourire malicieux qu’elle n’hésite pas à dire : « J’ai toujours les pieds sur Terre, tant que j’ai de belles chaussures. » Daniel Camus : Daniel Camus est un p’tit LU nantais qui a débuté en prenant des cours à la Compagnie du Café Théâtre de Nantes. Ses profs disaient de lui que « s’il met autant d’énergie dans son travail que dans le comique, il sera le premier de la classe ». Kévin Robin : « C’était la première fois que je le voyais, des amis me l’avait conseillé. C’est un spectacle intelligent, touchant et drôle à la fois ! « . Yohann Métay : Après « la tragédie du dossard512 », Yohann Métay troque son lycra pour une plume et nous plonge dans le tourbillon de l’écriture de son nouveau spectacle. La pression sur les épaules et la trouille au bide, une spirale de la lose d’un type qui voulait penser plus haut que son QI. Un concept inédit à La Baule Les voiles de l’humour est le nouveau festival d’humour de la région de La Baule et la Presqu’île de Guérande. Ce festival propose une programmation exceptionnelle et sur-mesure. ⏳ Ou**verture de la billetterie le 1er décembre 2022 à 14h00 ! Tarif : 22€ – Catégorie B Pack Festival (quantité limitée) : réservation Placement libre assis.**

