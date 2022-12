Rendez-vous de La Baule Hugo Clément Palais des congrès et des festivals Atlantia La baule Catégories d’évènement: La baule

Hugo Clément pour son livre Les lapins ne mangent pas de carottes Changeons de regard sur les animaux Éditions : Fayard

Palais des congrès et des festivals Atlantia 119 avenue de Lattre de Tassigny 44500 La baule
Mercredi 22 février 2023, 18h00

Hugo Clément est journaliste, engagé dans la défense de l’environnement. Il produit et anime la série documentaire Sur le Front (France Télévisions). Il a publié chez Fayard, en 2020, son Journal de guerre écologique, et au Seuil, en 2019, Comment j’ai arrêté de manger les animaux.

« L’image que nous avons des animaux correspond rarement à la réalité. Les moutons ? Des suiveurs, sans aucune personnalité. Les porcs ? Ils sont sales. Les loups ? Méchants. Cette vision déformée peut nous conduire à négliger les animaux, à les mépriser, voire à justifier leur exploitation déraisonnée, qui se traduit par la violence et l’injustice.

Il nous faut déconstruire les représentations et les pratiques que nous perpétuons de génération en génération, malgré nos connaissances scientifiques toujours plus grandes. C’est ce à quoi je souhaite contribuer avec ce livre : modifier notre manière de voir le monde qui nous entoure, apprendre à cohabiter avec les autres créatures, et prendre conscience que nous faisons aussi partie du règne animal.

Ce voyage sera passionnant et renversera nombre d’idées reçues. Face à l’effondrement de la biodiversité et à la crise climatique, ouvrir les yeux sur l’ampleur des problèmes que pose le traitement infligé aux animaux est autant une question d’éthique qu’une question de survie. Pour eux comme pour nous, il y a urgence à changer de regard sur le vivant. »



Entrée libre et gratuite sur réservation

Pour la bonne organisation de ce rendez-vous, merci de bien vouloir vous inscrire sur le site www.lesrendezvousdelabaule.com

À l’issue de la rencontre, Hugo Clément signera ses livres, avec la participation de la librairie Lajarrige.

