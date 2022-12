La Folle Journée en région : Le violon magique Palais des congrès et des festivals Atlantia La baule Catégories d’évènement: La baule

Le violon magique Élodie Fondacci récitante Sirba Octet ensemble de musique klezmer Dans un lointain royaume règne la nuit, car le jour a disparu sans que nul ne sache l’expliquer. Ainsi d… Palais des congrès et des festivals Atlantia 119 avenue de Lattre de Tassigny La baule La baule Loire-Atlantique Pays de la Loire Le violon magique Élodie Fondacci récitante Sirba Octet ensemble de musique klezmer Dans un lointain royaume règne la nuit, car le jour a disparu sans que nul ne sache l’expliquer. Ainsi depuis qu’il est tout petit, Sacha n’a qu’un rêve : retrouver le soleil. Avec pour seul bagage le violon que lui a confié son grand père, le jeune garçon finit par partir… dans sa quête, saura-t-il faire revenir la lumière ? Durée : 45′ ⏳ Ouverture de la billetterie le 10 décembre 2022 à 14h00 ! Concert donné au profit de l’Institut de Cancérologie de l’Ouest (ICO).

