Elisabeth Buffet – Mes histoires de coeur Palais des congrès et des festivals

Elisabeth Buffet – Mes histoires de coeur Palais des congrès et des festivals, 30 avril 2023, . Elisabeth Buffet – Mes histoires de coeur Dimanche 30 avril 2023, 20h45 Palais des congrès et des festivals

Public

Mathilde Moreau et Erwan GBD, en partenariat avec La Baule Événements – SPL Atlantia, en accord avec Du Monde au Balcon ELISABETH BUFFET – MES HISTOIRES DE COEUR « Et si je vous parlais de mes … Palais des congrès et des festivals 119, avenue de Lattre de Tassigny 44500 La baule 44500 Mathilde Moreau et Erwan GBD, en partenariat avec La Baule Événements – SPL Atlantia, en accord avec Du Monde au Balcon

ELISABETH BUFFET – MES HISTOIRES DE COEUR « Et si je vous parlais de mes aventures amoureuses et sexuelles ? Enfin, de mes ratages, sinon c’est pas drôle. Des restaurants dans le noir au camping, des soirées échangistes aux nostalgiques du 3ième Reich, en passant par des expériences surréalistes, retour sur mes échecs sentimentaux. Pour qu’on en rit !

Mise en scène :N**icolas Vital**

AvecElisabeth Buffet Spectacle dans le cadre du Festival Les Voiles de l’humour.

⏳ Ouverture de la billetterie le 1er décembre 2022 !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-30T20:45:00+02:00

2023-04-30T22:00:00+02:00

Détails Autres Lieu Palais des congrès et des festivals Adresse 119, avenue de Lattre de Tassigny 44500 La baule lieuville Palais des congrès et des festivals

Palais des congrès et des festivals https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//