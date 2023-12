Saint-Brieuc Japan Pop Show Palais des Congrès et des Expositions Saint-Brieuc Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc Saint-Brieuc Japan Pop Show Palais des Congrès et des Expositions Saint-Brieuc, 29 juin 2024, Saint-Brieuc. Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29

fin : 2024-06-30 . Une convention axée autour de la culture japonaise et de la pop culture ! Au programme de nombreuses animations autour des Manga, Jeux vidéos, Cosplay, tatouages, gastronomie, Jeux de sociétés et bien d’autres !

Des défilés, des ateliers, des conférences, des expositions et de nombreuses animations ! .

Palais des Congrès et des Expositions Rue Pierre de Coubertin

Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

Mise à jour le 2023-12-08 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Autres Code postal 22000 Lieu Palais des Congrès et des Expositions Adresse Palais des Congrès et des Expositions Rue Pierre de Coubertin Ville Saint-Brieuc Departement Côtes-d'Armor Lieu Ville Palais des Congrès et des Expositions Saint-Brieuc Latitude 48.49952 Longitude -2.76432 latitude longitude 48.49952;-2.76432

Palais des Congrès et des Expositions Saint-Brieuc Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-brieuc/