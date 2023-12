L’IUT de Saint-Malo participe à Sup’Armor Palais des Congrès et des Expositions de Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

L'IUT de Saint-Malo participe à Sup'Armor 14 – 16 décembre Palais des Congrès et des Expositions de Saint-Brieuc Venez rencontrer nos étudiant(e)s et enseignant(e)s de nos formations BUT Gestion des Entreprises et des Administrations

BUT Génie Industriel et Maintenance et

BUT Réseaux & Télécommunications au salon Sup’Armor les 14, 15 et 16 décembre au Palais des Congrès Equinoxe / Brézillet à Saint-Brieuc ! Si vous souhaitez rencontrer nos formations à un autre moment ou dans une autre ville, retrouvez les différentes dates de salons via ce lien : https://iut-stmalo.univ-rennes.fr/salons-202324 Palais des Congrès et des Expositions de Saint-Brieuc Rue Pierre de Coubertin, 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne [{« link »: « https://iut-stmalo.univ-rennes.fr/salons-202324 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

