Le Rendez-vous des Métiers et de l’Emploi Palais des Congrès et des Expositions de Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc Le Rendez-vous des Métiers et de l’Emploi Palais des Congrès et des Expositions de Saint-Brieuc Saint-Brieuc, 18 novembre 2023, Saint-Brieuc. Le Rendez-vous des Métiers et de l’Emploi Samedi 18 novembre, 09h00 Palais des Congrès et des Expositions de Saint-Brieuc Entrée libre En quête d’un nouveau projet professionnel, d’un emploi …

Que vous soyez demandeur·se d’emploi, étudiant·e, jeune diplômé·e ou salarié·e, le Rendez-vous des Métiers et de l’emploi, revient pour une deuxième édition, c’est l’événement à ne pas manquer ! Le samedi 18 novembre 2023, de 9h à 13h, au palais des congrès et des Expositions (Hall 3) de Saint-Brieuc. Sur place, de nombreuses entreprises et professionnels du territoire viendront présenter leurs métiers et proposer des offres d’emploi, de stages… Avec un espace exclusivement dédié aux démonstrations métiers ! Palais des Congrès et des Expositions de Saint-Brieuc Rue Pierre de Coubertin, 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T09:00:00+01:00 – 2023-11-18T13:00:00+01:00

2023-11-18T09:00:00+01:00 – 2023-11-18T13:00:00+01:00 salon vie professionnelle Cité des Métiers Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Autres Lieu Palais des Congrès et des Expositions de Saint-Brieuc Adresse Rue Pierre de Coubertin, 22000 Saint-Brieuc Ville Saint-Brieuc Departement Côtes-d'Armor Lieu Ville Palais des Congrès et des Expositions de Saint-Brieuc Saint-Brieuc latitude longitude 48.501475;-2.763553

Palais des Congrès et des Expositions de Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-brieuc/