Salon de l’enseignement supérieur – Saint-Brieuc Palais des Congrès et des Expositions de la Baie de Saint-Brieuc Pordic Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Pordic Salon de l’enseignement supérieur – Saint-Brieuc Palais des Congrès et des Expositions de la Baie de Saint-Brieuc Pordic, 14 décembre 2023, Pordic. Salon de l’enseignement supérieur – Saint-Brieuc 14 – 16 décembre Palais des Congrès et des Expositions de la Baie de Saint-Brieuc Palais des Congrès et des Expositions de la Baie de Saint-Brieuc Rue Pierre de Coubertin, 22099 Saint-Brieuc Pordic 22590 Pordic Côtes-d’Armor Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-14T09:00:00+01:00 – 2023-12-14T17:00:00+01:00

2023-12-16T09:00:00+01:00 – 2023-12-16T13:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Pordic Autres Code postal 22590 Lieu Palais des Congrès et des Expositions de la Baie de Saint-Brieuc Adresse Rue Pierre de Coubertin, 22099 Saint-Brieuc Ville Pordic Departement Côtes-d'Armor Lieu Ville Palais des Congrès et des Expositions de la Baie de Saint-Brieuc Pordic Latitude 48.569168 Longitude -2.812017 latitude longitude 48.569168;-2.812017

Palais des Congrès et des Expositions de la Baie de Saint-Brieuc Pordic Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pordic/