NORA HAMZAWI Palais des Congrès et de la Culture Le Mans

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2025-03-14 20:00:00

Début : 2025-03-14 20:00:00

De toute façon quand tes deux dernières recherches Google sont : « Temps parcours bombe atomique » et « Méthode pour rajeunir sans effort », ça me parait clair qu’il y a un rapport au monde qui n’est pas sain. RDV le vendredi 14 mars à 20h au Palais des Congrès du Mans. EUR.

Palais des Congrès et de la Culture Rue d’Arcole

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

