Début : 2025-02-28 20:30:00

Retrouvez Waly Dia au Palais des Congrès du Mans dans son spectacle « Une heure à tuer ».

Waly Dia au PCC le 28/02/2025. « Accordez-moi une heure, je me charge du reste. » Billetterie disponible à l'Office de Tourisme.

Palais des Congrès et de la Culture Rue d’Arcole

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

