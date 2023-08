JARRY Palais des Congrès et de la Culture Le Mans, 31 janvier 2025, Le Mans.

Le Mans,Sarthe

Retrouvez Jarry au Palais des Congrès du Mans dans « Bonhomme »..

2025-01-31 fin : 2025-01-31 . EUR.

Palais des Congrès et de la Culture Rue d’Arcole

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



See Jarry at the Palais des Congrès in Le Mans in « Bonhomme ».

Ver a Jarry en el Palacio de Congresos de Le Mans en « Bonhomme ».

Treffen Sie Jarry im Palais des Congrès in Le Mans in « Bonhomme ».

Mise à jour le 2023-08-25 par eSPRIT Pays de la Loire