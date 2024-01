PABLO MIRA PALAIS DES CONGRES DU FUTUROSCOPE Chasseneuil Du Poitou, samedi 8 février 2025.

Le temps d’un spectacle sur fond de culture pop 90’s, l’éditorialiste et cofondateur du Gorafi livre sa vision de la société et ses vérités (toutes personnelles…). Au Casino Barrière de Bordeaux, ça va décoiffer !Famille, sexualité, nouvelles technologies… Dans son “Nouveau Spectacle”, Pablo Mira s’interroge sur l’évolution de notre société sur ces trente dernières années. Et s’il abandonne son personnage caricatural d’éditorialiste réac, il conserve son esprit et son ton satirique. Il s’agit du deuxième one-man-show du trublion après l’hilarant “Pablo Mira dit des choses contre de l’argent”, créé en 2017 et qui a fait salle comble depuis. En vrai sniper de l’humour ( Le plaisir pur de faire des vannes, pour moi, c’est instinctif comme une bonne bouffe !”), il aime jouer avec l’absurde et le cynisme pour faire passer des messages, quitte à apparaître comme totalement immoral :“On ne peut pas interdire aux riches d’être super riches, alors qu’on autorise les pauvres à être super pauvres. Ça n’a pas de sens !”Bref, entre la littérature, la scène, la radio, la télé et le web, Pablo Mira est sur tous les fronts de l’humour. C’est avec “Passé Simple” qu’il a l’intention de faire se plier la salle de rire. Un événement à ne pas manquer.“Pablo Mira est un alchimiste. Il transforme la bêtise de ce bas monde en vannes en or massif.” LM Magazine“Vous adorerez le détester ou vous détesterez l’adorer, au choix…” La voix du Nord

Tarif : 39.00 – 39.00 euros.

Début : 2025-02-08 à 20:00

PALAIS DES CONGRES DU FUTUROSCOPE . 86360 Chasseneuil Du Poitou 86