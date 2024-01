HAKIM JEMILI PALAIS DES CONGRES DU FUTUROSCOPE Chasseneuil Du Poitou Catégorie d’Évènement: CHASSENEUIL DU POITOU HAKIM JEMILI PALAIS DES CONGRES DU FUTUROSCOPE Chasseneuil Du Poitou, 13 décembre 2024, Chasseneuil Du Poitou. Hakim part en tournée avec son nouveau spectacle.Contact PMR : shop@bleucitron.net

Tarif : 35.00 – 39.00 euros.

Début : 2024-12-13 à 20:30 Réservez votre billet ici PALAIS DES CONGRES DU FUTUROSCOPE . 86360 Chasseneuil Du Poitou 86 Détails Catégorie d’Évènement: CHASSENEUIL DU POITOU Autres Code postal 86360 Lieu PALAIS DES CONGRES DU FUTUROSCOPE Adresse . Ville Chasseneuil Du Poitou Departement 86 Lieu Ville PALAIS DES CONGRES DU FUTUROSCOPE Chasseneuil Du Poitou Latitude 46.655565 Longitude 0.369615 latitude longitude 46.655565;0.369615

