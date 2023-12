IRISH CELTIC PALAIS DES CONGRES DU FUTUROSCOPE Chasseneuil Du Poitou, 30 mars 2024, Chasseneuil Du Poitou.

C’est un cru de 12 ans d’âge qui se bonifie avec le temps !Après 1 million de spectateurs à travers le monde, Irish Celtic « Spirit of Ireland » est de retour. Découvrez l’histoire de Paddy Flynn, ce vieil Irlandais alcoolique, propriétaire de son pub depuis des décennies, et sur le point de le léguer à son fils.Ce dernier, insouciant, préfère danser plutôt que servir les clients du Irish Celtic Pub. Avant de devenir propriétaire, Diarmuid doit apprendre l’histoire de son pays.Venez découvrir les légendes, les chansons, les danses et les mystères de l’île d’émeraude…

Tarif : 35.50 – 56.00 euros.

Début : 2024-03-30 à 15:00

Réservez votre billet ici

PALAIS DES CONGRES DU FUTUROSCOPE . 86360 Chasseneuil Du Poitou