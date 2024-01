MANU PAYET PALAIS DES CONGRES DU FUTUROSCOPE Chasseneuil Du Poitou, mardi 19 mars 2024.

Le spectacle initialement prévu le 8 février 2024, est reporté au 19 mars 2024.Les billets restent valables pour la nouvelle date. Les remboursements sont possibles avant le 31/12/2023. Merci de vous rapprocher de votre point de vente. Et si on reprenait là où on l’avait quitté ? Au petit matin, ivre, endormi sur le canapé avec le chien…3 ans après son dernier spectacle, Emmanuel, Manu Payet revient, papa et boomer, sans tabac et sans gluten vous raconter sa suite, Emmanuel 2.

Tarif : 31.50 – 45.00 euros.

Début : 2024-03-19 à 20:30

PALAIS DES CONGRES DU FUTUROSCOPE . 86360 Chasseneuil Du Poitou 86