LE LAC DES CYGNES PALAIS DES CONGRES DU FUTUROSCOPE Chasseneuil Du Poitou, 10 mars 2024, Chasseneuil Du Poitou.

L’International Festival Ballet’ est un ensemble de haut niveau qui convainc dans le monde entier par son élégance classique rigoureuse, son souffle de fraîcheur du vingt-et-unième siècle et sa performance de danse parfaite. La troupe est composée de 42 danseurs. Tous les danseurs sont diplômés des meilleures écoles de ballet, telles que l’Académie Vaganova de Saint-Pétersbourg, l’Académie chorégraphique d’État de Kiev, l’Académie de chorégraphie de Moscou, l’École de ballet d’Oufa et l’Académie de ballet de Perm. En outre, l’ensemble a collaboré avec les meilleurs théâtres de ballet et a remporté de nombreux prix et distinctions lors de festivals et de concours internationaux de ballet. Le tout est accompagné par l’orchestre Festival Orchestra , fondé par des musiciens talentueux de Moldavie, de Hongrie, d’Ukraine et de Lettonie, dirigé par le chef d’orchestre renommé, le maestro Normunds Vaicis.

Tarif : 30.00 – 70.00 euros.

Début : 2024-03-10 à 17:00

PALAIS DES CONGRES DU FUTUROSCOPE . 86360 Chasseneuil Du Poitou