RENAUD PALAIS DES CONGRES DU FUTUROSCOPE Chasseneuil Du Poitou, 2 mars 2024, Chasseneuil Du Poitou.

RENAUD« Dans mes cordes »La tournée 2023 En 2023, Renaud signe son grand retour sur scène avec « Dans mes cordes », une tournée en toute intimité où il sera accompagné au piano de son ami Alain Lanty et d’un ensemble d’instruments à cordes. « Dans mes cordes » fera escale dans 3 salles iconiques de Paris, La Scala, Le Casino de Paris et l’Olympia et sera en tournée dans toute la France dès le mois de janvier 2023.

Tarif : 39.00 – 69.00 euros.

Début : 2024-03-02 à 20:00

Réservez votre billet ici

PALAIS DES CONGRES DU FUTUROSCOPE . 86360 Chasseneuil Du Poitou