LES SOULIERS ROUGES PALAIS DES CONGRES DU FUTUROSCOPE Chasseneuil Du Poitou Catégories d’Évènement: 86

CHASSENEUIL DU POITOU LES SOULIERS ROUGES PALAIS DES CONGRES DU FUTUROSCOPE Chasseneuil Du Poitou, 21 janvier 2024, Chasseneuil Du Poitou. Le spectacle de Marc Lavoine et Fabrice Aboulker Les Souliers Rouges inspiré du conte de Hans Andersensera de retour le 9, 10 & 11 Février 2024 à Paris – Salle Pleyelet en tournée dans toute la FranceUne féerie musicale pour toute la famille Mise en scène de Jérémie LippmannChorégraphie de Tamara FernandoL’histoireL’histoire débute comme un conte de fées, celui d’Andersen, Les Souliers Rouges.Des chaussons magiques et maudits qui permettent à Isabelle de devenir une étoile si elle renonce à l’amour.

Tarif : 38.50 – 65.00 euros.

Début : 2024-01-21 à 17:30 Réservez votre billet ici PALAIS DES CONGRES DU FUTUROSCOPE . 86360 Chasseneuil Du Poitou 86 Détails Catégories d’Évènement: 86, CHASSENEUIL DU POITOU Autres Code postal 86360 Lieu PALAIS DES CONGRES DU FUTUROSCOPE Adresse . Ville Chasseneuil Du Poitou Departement 86 Lieu Ville PALAIS DES CONGRES DU FUTUROSCOPE Chasseneuil Du Poitou Latitude 46.655565 Longitude 0.369615 latitude longitude 46.655565;0.369615

PALAIS DES CONGRES DU FUTUROSCOPE Chasseneuil Du Poitou 86 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chasseneuil-du-poitou/