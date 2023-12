LAC DES CYGNES PALAIS DES CONGRES DU FUTUROSCOPE Chasseneuil Du Poitou, 18 janvier 2024, Chasseneuil Du Poitou.

Tchaïkovski (1840-1893) eut l’idée du Lac des cygnes alors qu’il organisait un spectacle à l’aide de cygnes sculptés dans le bois pour ses nièces dans son domaine ukrainien de Kamenka. Puisant aux sources d’anciennes légendes nordiques, ce grand “ballet blanc” dans lequel de jeunes filles sont transformées en cygne par un redoutable maléfice a été composé par Tchaïkovski entre 1875 et 1879.Cette œuvre pleine de douceur et de mélancolie est longtemps restée incomprise. C’est Marius Petipa, maître de ballet et chorégraphe né à Marseille avant de vivre en Russie, qui lui a donné sa propre lecture chorégraphique en 1895.“Le Lac des Cygnes” est alors devenu l’un des ballets les plus populaires de l’histoire. Il reste d’ailleurs le plus représenté au monde. Un classique mythique ici interprété avec toute la rigueur et la grâce des 35 danseurs de cette troupe ukrainienne d’excellence. Un must intemporel à découvrir ou à redécouvrir.

Tarif : 29.00 – 55.00 euros.

Début : 2024-01-18 à 20:00

PALAIS DES CONGRES DU FUTUROSCOPE . 86360 Chasseneuil Du Poitou