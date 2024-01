THE LOVE BEATLES PALAIS DES CONGRES Digne Les Bains, 24 février 2024, Digne Les Bains.

The Love Beatles est né de la rencontre de quatre musiciens professionnels, passionnés par la musique des Beatles. Décidés à perpétuer cette musique fabuleuse aux succès intemporels, ils acquièrent dans un souci d’authenticité, les costumes légendaires et le même matériel que leurs idoles. Le résultat est tout simplement saisissant et fera frissonner d’aise les plus fins connaisseurs. Pendant presque deux heures, le public se retrouve littéralement transporté à Londres, dans les studios Abbey Road, en compagnie de John, Paul, George et Ringo. En seconde partie de spectacle, un cinquième musicien vient les rejoindre sur scène afin de recréer les orchestrations originales de Sir George Martin, parachevant ainsi cette fidèle reconstitution.Line up THE LOVE BEATLESCyril Montreau as JohnJoe Kane as PaulNils Stockmann as GeorgeChristophe Roussel as RingoUwe Müller (Keys/Percussion)

Tarif : 27.20 – 27.20 euros.

Début : 2024-02-24 à 20:30

PALAIS DES CONGRES 1 place de la Republique 04000 Digne Les Bains 04