LA REINE DES GLACES 2 PALAIS DES CONGRES Digne Les Bains, 11 février 2024, Digne Les Bains.

Comédie musicale de LA REINE DES NEIGES 2 7 artistes sur scène en jouant la comédie et en chantant en direct les chansons préférées des enfants de La Reine des Neiges 2 .Les enfants et les parents seront émerveillés par la troupe La Reine des glaces , Cosplay & Rôleplay du célèbre dessin animé.Ecran géant, effets spéciaux, mascotte du renne avec la charrette, participation avec les enfants, etc.

Tarif : 26.99 – 26.99 euros.

Début : 2024-02-11 à 15:00

Réservez votre billet ici

PALAIS DES CONGRES 1 place de la Republique 04000 Digne Les Bains 04