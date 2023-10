CCI 37 – La nuit de l’orientation 2023 Palais des congrès de Tours Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Tours CCI 37 – La nuit de l’orientation 2023 Palais des congrès de Tours Tours, 30 novembre 2023, Tours. CCI 37 – La nuit de l’orientation 2023 Jeudi 30 novembre, 17h00 Palais des congrès de Tours C’est l’occasion de découvrir le monde de l’entreprise et ses métiers.

Cet événement te permettra de t’aider dans tes choix professionnels, en te présentant différents univers et t’aidera à te projeter dans ton futur métier. Plus de 150 professionnels de 20 secteurs différents t’attendent pour répondre à toutes tes questions. Ils te parleront de leur parcours, de leur quotidien, des avantages et inconvénients de leur métier. Palais des congrès de Tours Palais des Congrès, 26 boulevard heurteloup, Tours Tours 37000 Grammont Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://nuitdelorientation37.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

