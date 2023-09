Salon Made in Val de Loire Palais des congrès de Tours Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Tours Salon Made in Val de Loire Palais des congrès de Tours Tours, 7 novembre 2023, Tours. Salon Made in Val de Loire Mardi 7 novembre, 10h00 Palais des congrès de Tours Depuis sa création en 2006 le Salon Made In Val de Loire est devenu l’événement régional du monde industriel. Il a pour objectif clairement défini de promouvoir et dynamiser l’économie industrielle régionale. Dans sa dernière édition en 2021, près de 150 entreprises ont exposé leurs expertises et leurs avancées permettant une mise en lumière du tissu et du patrimoine industriels de la région. Ce salon s’adresse en priorité au monde industriel régional, mais aussi aux personnes en mobilité professionnelle, à un public de jeunes talents en recherche d’orientation et au grand public intéressé par les industries du territoire. Pour exposer la richesse de notre savoir-faire territorial et faciliter la visite, nous avons organisé le salon autour de 8 univers. 3 raisons qui font de MIVL le RDV régional de l’industrie Rencontrer en un seul lieu vos partenaires d’aujourd’hui et de demain et tisser un réseau de partenaires industriels

Réaliser une veille des tendances et identifier des opportunités

Profiter des temps forts en lien avec les thématiques centrales de l’industrie Palais des congrès de Tours Palais des Congrès, 26 boulevard heurteloup, Tours Tours 37000 Grammont Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://madeinvaldeloire.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

