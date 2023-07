Visite guidée Palais des Congrès de Tours Tours, 16 septembre 2023, Tours.

Visite guidée 16 et 17 septembre Palais des Congrès de Tours

Vous connaissez peut-être le Palais des Congrès en tant que spectateurs mais connaissez-vous tous ses secrets ? À l’occasion de ses 30 ans, le Palais des Congrès vous ouvre ses portes. Plongez au cœur d’une visite insolite à bord du vaisseau de verre signé Jean Nouvel.

Laissez-vous guider à travers le Palais des Congrès où vous découvrirez ses coulisses. Visitez les auditoriums, l’arrière scène, les loges, explorez les souterrains et montez au dernier étage du Palais. Au fur et à mesure de la visite, nos guides vous révéleront les secrets architecturaux et les anecdotes sur les personnalités célèbres qui ont fréquenté les lieux. Cette visite insolite du Palais des Congrès de Tours vous invite à découvrir de manière captivante cet édifice emblématique de la Ville de Tours.

Palais des Congrès de Tours 26 boulevard Heurteloup, 37000 Tours Tours 37000 Cathédrale Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 70 70 70 https://www.tours-evenements.com/agenda Le Palais des Congrès, situé face à la gare de Tours, est un édifice signé Jean Nouvel, architecte internationalement reconnu. Depuis 2018, il est labellisé « Bâtiment remarquable du XXème Siècle ». Le bâtiment est remarquable par son architecture, il prend ainsi la forme d’un vaisseau de verre de plus de 20 000 m². Le Palais des Congrès dispose de nombreuses salles interconnectées (auditoriums, salles de commission, espaces d’exposition et de restauration) facilitant l’organisation de congrès, conventions, salons, séminaires et réunions. Parking 600 places à proximité, 100m en face de la Gare de Tours, Ligne de tram : arrêt Gare de Tours, Plus de 15 lignes de bus : arrêt Gare Vinci et Jean-Jaurès.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Tours Événements