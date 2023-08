Visite guidée de Royan : « Histoire d’une ville Palais des congrès de Royan Royan, 16 septembre 2023, Royan.

Visite guidée de Royan : « Histoire d’une ville 16 et 17 septembre Palais des congrès de Royan Gratuit. Sur inscription. Distance : 1.8 km. Durée : 2h. Rendez-vous au palais des congrès, 42 avenue des congrès, côté mer. Difficile d’accès aux personnes à mobilité réduite. Les chiens sont acceptés tenus en laisse.

La ville de Royan est devenue, en un siècle, la capitale de la Belle Époque. Il vous sera proposé un voyage dans le temps : des prémices de la mode des bains de mer à nos jours, retraçons ensemble l’évolution du tourisme balnéaire… L’après-guerre et la reconstruction des années 1950 à travers ses monuments phares : le marché central, le front de mer, le palais des congrès. Royan n’aura plus de secrets pour vous.

En cas de météo très défavorable et vigilance orange la visite sera annulée. Les participants seront prévenus 1h à l’avance.

Palais des congrès de Royan Avenue des Congrès, 17200 Royan Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine http://www.ville-royan.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 08 21 00 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

©T AVAN