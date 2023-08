Murder party : « Une conférence qui tourne mal » Palais des congrès de Royan Royan Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Royan Murder party : « Une conférence qui tourne mal » Palais des congrès de Royan Royan, 15 septembre 2023, Royan. Murder party : « Une conférence qui tourne mal » 15 et 16 septembre Palais des congrès de Royan Gratuit. Sur inscription. Durée : 2h. Une personnalité a été retrouvée morte dans les escaliers menant à la terrasse du palais des congrès de Royan. Par équipe de 5 à 10 personnes, venez endosser le costume de détective pour résoudre les différentes énigmes qui vous permettront de démasquer le criminel. Une expérience immersive et ludique dans un lieu patrimonial d’exception !

La murder partie est un jeu de type Cluedo qui consiste à résoudre une énigme policière. Vous devrez enquêter auprès de comédiens incarnant les protagonistes d’une histoire criminelle. Animation réalisée par la compagnie Paradoxales. Palais des congrès de Royan Avenue des Congrès, 17200 Royan Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine http://www.ville-royan.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 39 94 45 »}, {« type »: « email », « value »: « animation.patrimoine@mairie-royan.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T20:00:00+02:00 – 2023-09-15T22:00:00+02:00

2023-09-16T20:30:00+02:00 – 2023-09-16T22:30:00+02:00 ©Paradoxale Détails Catégories d’Évènement: Charente-Maritime, Royan Autres Lieu Palais des congrès de Royan Adresse Avenue des Congrès, 17200 Royan Ville Royan Departement Charente-Maritime Lieu Ville Palais des congrès de Royan Royan latitude longitude 45.623619;-1.031401

Palais des congrès de Royan Royan Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/royan/