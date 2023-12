ERA PALAIS DES CONGRES DE PARIS Paris, 9 février 2025, Paris.

ERA – THE LIVE EXPERIENCE.ERA, le groupe mythique des années 2000, est de retour avec un spectacle extraordinaire, véritable voyage musical hors du temps, porté par son créateur Eric Levi et ses 30 chanteurs et musiciens.20 ans après le triomphe de son premier album, ERA se prépare à vous éblouir à nouveau avec un spectacle incroyable qui vous plongera dans un univers fascinant du groupe où la puissance de la musique et la beauté des voix se mélangent à merveille dans un décor médieval / héroic fantasy éblouissant.ERA a vendu plus de 12 millions d’albums à travers le monde et n’avait à ce jour jamais donné de concert en Europe.Suite à l’immense succès de sa première tournée de 14 dates à travers la France dont 3 dates parisiennes (La Seine Musicale en Avril et la Salle Pleyel en Décembre), ERA a annoncé une nouvelle tournée en décembre 2022 ! A ne surtout pas manquer !

Tarif : 51.00 – 95.00 euros.

Début : 2025-02-09 à 19:30

PALAIS DES CONGRES DE PARIS 2 Place Porte Maillot 75017 Paris