HARRY POTTER ET LES RELIQUES DE LA MORT 1ERE PARTIELe septième volet de la série Harry Potter™ en ciné-concert avec Harry Potter et les Reliques de la Mort™ – 1ère partieLa série de ciné-concerts officielle d’Harry Potter™ continue à Paris, au Palais des Congrès avec pour la première fois en France le septième et avant dernier film de la série en ciné-concert : Harry Potter et les Reliques de la Mort™ – 1ère partie. Les 19, 20 et 21 janvier 2024, l’Orchestre Symphonique du Val d’Europe interprétera l’incroyable bande originale d’Alexandre Desplat en live sur scène, tandis que le film sera projeté en haute définition sur un écran de plus de 14 mètres de large avec ses dialogues et effets spéciaux. Dans cet épisode, Harry, Ron et Hermione entreprennent de retrouver et de détruire le secret du pouvoir de Voldemort™ : les Horcruxes. Seuls et en fuite, les trois amis doivent compter les uns sur les autres plus que jamais… mais des forces obscures menacent de les déchirer.

Tarif : 69.00 – 149.00 euros.

Début : 2024-01-19 à 20:00

PALAIS DES CONGRES DE PARIS 2 Place Porte Maillot 75017 Paris