Sortie loisirs : Comédie musicale « Notre-Dame-de-Paris » Samedi 9 décembre, 13h30 Palais des Congrès de Paris Inscription sur Téliss, programme en ligne, tarif en fonction du taux d’effort

Les sorties 11-15 et 15-17 ans, mises en oeuvre par l’associaion CLAVIM, sont des occasions originales pour les jeunes Isséens qui souhaitent sortir entre copains, encadrés par des animateurs. Un moyen ludique de rencontrer d’autres jeunes de son âge, connaître les animateurs qui interviennent sur la ville.

Entrez dans le monde fascinant de la comédie musicale Notre-Dame de Paris.L’œuvre emblématique est de retour à Paris à l’occasion de son 25ème anniversaire. Cette comédie musicale s’inspire du roman homonyme de Victor Hugo; elle a été jouée dans plus de vingt pays et a été adaptée en huit langues (anglais, italien, espagnol, russe, coréen, néerlandais, polonais et mandarin).

2023-12-09T13:30:00+01:00 – 2023-12-09T19:00:00+01:00

CLAVIM Espace loisirs 11/15 ans

