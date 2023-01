The Australian Pink Floyd Show les 4 et 5 février au Palais des Congrès à Paris Palais des Congrès de Paris, 4 février 2023, Paris.

The Australian Pink Floyd Show revient présenter #DarkSide 50 Tour dans 13 villes françaises du 2 au 19 février 2023 dont Paris au Palais des Congrès les 4 et 5 février 2023.

Palais des Congrès de Paris 2, place porte Maillot 75017 PARIS Quartier de la Porte-Dauphine Paris 75116 Île-de-France

Tournée anniversaire des 50 ans de l’album DARK SIDE OF THE MOON

L’occasion pour les fans de redécouvrir « Dark side of the moon », le huitième album studio de Pink Floyd et l’un des albums les plus acclamés par la critique de l’histoire qui fêtera ses 50 ans en 2023.

Depuis plus de 30 ans, le groupe a su réunir près de 4 millions de spectateurs à travers le monde et vendu 40 000 billets lors de sa précédente tournée française en 2022 ! The Australian Pink Floyd Show a su s’imposer comme le plus célèbre des cover bands hommage à Pink Floyd, qui n’a eu de cesse de se réinventer.

Ce spectacle sera l’apogée d’une plongée dans un univers psychédélique qui oscille entre jeux de lumière et vidéos de pointe, lasers et effets spéciaux, animations vidéo et écrans LED futuristes, sans oublier les structures gonflables géantes qui caractérisent l’esprit Pink Floyd. Une expérience live garantie !

L’occasion de redécouvrir des morceaux mythiques de l’album tels que : « Money », « Time », « Us and Them » ainsi qu’une sélection de leurs plus grands succès



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-04T20:00:00+01:00

2023-02-05T22:00:00+01:00