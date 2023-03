3e Assises québécoises de l’économie circulaire Palais des congrès de Montréal, 21 novembre 2023, Montréal.

3e Assises québécoises de l’économie circulaire Mardi 21 novembre, 08h00 Palais des congrès de Montréal Par inscription tarifée

RECYC-QUÉBEC organisera la 3e édition des Assises québécoises de l’économie circulaire le mardi 21 novembre 2023 au Palais des congrès de Montréal.

Événement phare de l’économie circulaire au Québec, les Assises sont une occasion unique pour faire un état de situation, partager les initiatives innovantes et identifier les opportunités à saisir pour les municipalités, les entreprises et les organismes.

L’événement est organisé selon la norme du BNQ en gestion responsable d’événements (BNQ 9700-253) et classifié au niveau 4 par le Réseau des femmes en environnement et son Conseil québécois des événements écoresponsables.

Comme pour les deux dernières Assises, l’ADEME y partagera les expertises et meilleures pratiques en économie circulaire de la France, pour échanger et comparer avec les actions du Québec dans le domaine, afin d’accélérer la transition vers un modèle économique plus durable des deux côtés de l’Atlantique.

Palais des congrès de Montréal 1001 Place Jean-Paul-Riopelle, Montréal Montréal H2Z 0A1 Agglomération de Montréal Québec

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-21T14:00:00+01:00 – 2023-11-22T00:30:00+01:00

économie circulaire écoconception

RECYC-QUÉBEC