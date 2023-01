Americana – 2023 Palais des congrès de Montréal, 20 mars 2023, Montréal.

Americana – 2023 20 – 22 mars Palais des congrès de Montréal

Americana est l’occasion de mettre à jour ses connaissances sur l’environnement et les dernières avancées techniques, technologiques et scientifiques et de découvrir les projets les plus novateurs.

Palais des congrès de Montréal 1001 Place Jean-Paul-Riopelle, Montréal Montréal H2Z 0A1 Agglomération de Montréal Québec

Étant l’un des plus grands événements en environnement en Amérique du Nord, Americana est le rendez-vous par excellence des professionnelles et professionnels en environnement pour les échanges techniques, scientifiques et commerciaux portant sur les grands enjeux environnementaux. En effet, ce sont plus de 200 spécialistes en environnement, chercheuses et chercheurs, techniciennes et techniciens, gestionnaires, dirigeantes et dirigeants d’entreprises — en provenance du Québec, du Canada, des États-Unis, d’Amérique du Sud, d’Europe et d’Afrique — qui seront au cœur de la programmation d’Americana 2023.

Vous pourrez assister à plus de 100 conférences, panels et ateliers dédiés à l’environnement, portant principalement sur des thèmes liés à l’économie verte et aux innovations. Les principaux secteurs environnementaux sont également au cœur de la programmation, soit l’eau, les matières résiduelles, les sols et les eaux souterraines, l’air, les changements climatiques et l’énergie, et la biodiversité.

Vous pourrez également retrouver près de 150 exposantes et exposants orientés vers l’innovation, les nouvelles technologies et la gestion de l’environnement. Ils représentent des entreprises de services en environnement, des entreprises de fabrication et de distribution d’instrumentation et d’équipement, des firmes de consultants, des institutions de recherche, des laboratoires, des organismes à but non lucratif, et plus encore.

De plus, c’est l’occasion de rencontrer les actrices et les acteurs les plus importants de l’environnement, en provenance d’une vingtaine de pays et d’échanger avec plus de 7 000 participantes et participants, exposantes et exposants et conférencières et conférenciers.

Par ailleurs, à l’image des valeurs de développement durable de Réseau Environnement, Americana – 2023 multiplie les actions pour être un événement écoresponsable. Notamment, par l’utilisation de vaisselle réutilisable et/ou compostable ; la récupération des surplus de nourriture avec la Maison du Père ; aucune impression (sans papier) ; l’options de transports en commun pour les participantes et les participants. De plus, cette année, nous serons épaulés par Bourse Scol’Ère pour quantifier et compenser les émissions de GES émises par l’événement, puis nous calculerons en direct la gestion des matières résiduelles pendant l’événement, épaulés par notre partenaire Stratzer.

2023-03-20T13:30:00+01:00

2023-03-22T18:00:00+01:00