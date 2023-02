Accélérez Ensemble – Impulsion Palais des congrès de Montréal, 14 mars 2023, Montréal.

Accélérez Ensemble est un concours de pitch startups et de rencontres d’affaires B2B préqualifiées pensé sur-mesure pour répondre au maillage et à l’innovation entre Grands Groupes et Startups/PME.

La CCI Française au Canada organisera dans le cadre d’IMPULSION, Sommet international des transports électriques et intelligents (TEI), la 3ème édition d’Accélérez Ensemble.

Quand aura lieu cet événement ?

Cet évènement se tiendra le mardi 14 mars 2023 entre 14h et 17h au Palais des Congrès de Montréal, dans la Zone Startup conçue pour cet évènement.

Qu’est-ce qu’Accélérez Ensemble ?

Accélérez Ensemble est un concours de pitch startups et de rencontres d’affaires B2B préqualifiées pensé sur-mesure pour répondre au maillage et à l’innovation entre Grands Groupes et Startups/PME sur le secteur des Transports Électriques et Intelligents (TÉI).

Pour qui ?

Vous êtes un Grand Groupe et cherchez à gagner du temps pour sourcer des solutions innovantes répondant à vos besoins et enjeux.

Vous êtes une PME ou une startup avec une solution innovante à présenter à des décisionnaires de grands groupes dans le domaine des Transports Électriques et Intelligents.

Quel format ?

Accélérez Ensemble se fera en présentiel dans la Zone Startup de ce sommet. Les 20 entreprises sélectionnées provenant du Canada et de France auront quelques minutes pour pitcher leur concept auprès d’un jury de 6 dirigeants.

Les membres du jury évalueront en direct le pitch de chacune des startups/PME et attribueront une notation. Des prix seront remis dans 4 catégories : Mobilité durable, Ville intelligente, Mobilité du dernier kilomètre ainsi qu’un prix Coup de cœur.

De plus, des zones d’échanges seront accessibles tout au long de l’évènement pour des rencontres BtoB avec les 20 organisations.

Cet évènement est organisé en collaboration avec Propulsion Québec, COOP Carbone, Startup Montréal, ACET et le Centech.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-14T19:00:00+01:00

2023-03-14T22:00:00+01:00

CCI Française au Canada