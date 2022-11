Impulsion TÉI 2023 – Édition Innovation Palais des congrès de Montréal, 13 mars 2023, Montréal.

Impulsion TÉI 2023 – Édition Innovation 13 – 15 mars 2023 Palais des congrès de Montréal

L'innovation en Transports Électriques et Intelligents : moteur d'une économie verte à l'horizon 2035.

Palais des congrès de Montréal 1001 Place Jean-Paul-Riopelle, Montréal Montréal H2Z 0A1 Agglomération de Montréal Québec

Propulsion Québec, la grappe des transports électriques et intelligents (TEI) présentera au Palais des Congrès de Montréal la toute nouvelle édition d’IMPULSION, Sommet international des TÉI. IMPULSION est un évènement dynamique et carboneutre entièrement tourné vers le mouvement, la rencontre et la découverte. Véritable coeur battant de l’industrie, IMPULSION est un appel à se laisser inspirer par les technologies et les acteurs les plus innovants du domaine des TEI au Québec et à l’international.

Chiffres clés, IMPULSION c’est …

500 rencontres BtoB pendant 3 jours

1000 participants (dont 30% internationaux)

+50 exposants (donneurs d’ordres, municipalités, centres de recherche)

+25 startups actives dans le secteur de la mobilité

80 conférenciers experts durant les 3 jours



