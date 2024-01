ROMAN DODUIK – ROMAIN DODUIK PALAIS DES CONGRES DE LORIENT Lorient, 6 mars 2024, Lorient.

Quand on est suivi par 3 millions d’abonnés sur les réseaux, mieux vaut toujours être adorable ! Mais quand il coupe sa caméra, Roman redevient ce mec de 25 ans à la vie pas toujours très instagrammable…Sans tabou mais toujours avec une sympathie communicative, Roman Doduik balance tout : les coulisses de l’influence, son addiction au Sundae et au rap dépressif, la liste infinie de ses phobies et sa vie amoureuse bien loin des clichés.Révélation du dernier Montreux Comedy festival, Roman se montre aussi à l’aise sur scène que devant les caméras.

Tarif : 32.00 – 32.00 euros.

Début : 2024-03-06 à 20:30

PALAIS DES CONGRES DE LORIENT QUAI GUSTAVE MANSION 56100 Lorient 56