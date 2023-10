Connect’in Lorient revient le 14 novembre ! Palais des Congrès de Lorient Lorient Catégories d’Évènement: Lorient

Morbihan Connect’in Lorient revient le 14 novembre ! Palais des Congrès de Lorient Lorient, 14 novembre 2023, Lorient. Connect’in Lorient revient le 14 novembre ! Mardi 14 novembre, 15h00 Palais des Congrès de Lorient 100% gratuit, sur inscription Ne manquez pas cette journée dédiée à votre transformation digitale. TABLE RONDE – 15H00

« Le numérique au service de la marque employeur » ATELIERS – De 16h00 à 18h45

3 sessions de 4 ateliers au choix

#référencement #CapteursQuantiques #Brandingémotionnel #LowCode #OutilsCollaboratifs #RéalitéVirtuelle #cybersécurité #IA #ECommerce#JumeauNumérique CONFÉRENCE – 19H00

« Intelligence Artificielle, modèles économiques et emploi : quels défis devrez-vous relever ? » par Julien Pillot SOIRÉE RÉSEAUX – 20h00

Rencontrez les réseaux professionnels du Morbihan Palais des Congrès de Lorient Palais des Congrès de Lorient Lorient 56100 Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://connectin-lorient.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T15:00:00+01:00 – 2023-11-14T22:00:00+01:00

2023-11-14T15:00:00+01:00 – 2023-11-14T22:00:00+01:00 #connectin23 Détails Catégories d’Évènement: Lorient, Morbihan Autres Lieu Palais des Congrès de Lorient Adresse Palais des Congrès de Lorient Ville Lorient Departement Morbihan Lieu Ville Palais des Congrès de Lorient Lorient latitude longitude 47.750172;-3.36685

Palais des Congrès de Lorient Lorient Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lorient/