Open de la transition écologique et énergétique Jeudi 8 juin, 09h15 Palais des Congrès de Lorient Une journée entière pour s'inspirer et réseauter entre acteurs de la transition écologique et énergétique.

En partenariat avec les 7 Technopoles Bretagne.

Avec la participation de Lorient Technopole ! Au programme Une table ronde en la présence de Loïg Chesnais-Girard, Président de la Région Bretagne

Une conférence inspirante par Emma Haziza suivie d’un échange avec la salle,

Des ateliers thématiques pour réfléchir sur les grands enjeux de la transition écologique et énergétique : ressources, rse, énergie et économie circulaire,

Des rendez-vous BtoB proposés tout au long de l’après-midi ouverts à toutes et tous,

Les pitchs des nommé·e·s et des financeurs,

Un espace dédié aux solutions de la transition écologique et énergétique,

La cérémonie de remise des prix de Crisalide Eco-Activités #15 , Après la cérémonie, les échanges pourront se poursuivre lors du cocktail déjeunatoire.

Durant ce cocktail, vous pourrez découvrir des offreur·e·s de solutions et ainsi, discuter avec elles/eux. Pourquoi participer ? Pour rencontrer des entrepreneur·e·s engagé·e·s et imaginer des collaborations,

Pour bénéficier de RDV de qualité avec l’écosystème du développement économique : structures de financement, d’accompagnement, représentants de Grands Groupes, institutionnels…

Pour découvrir des solutions concrètes, en lancement ou déjà en place, inscrites dans la transition écologique et énergétique,

Pour écouter des témoignages inspirants sur la transition écologique et énergétique,

Pour participer à différents ateliers autour de l’énergie, des ressources, de l’économie circulaire et de la RSE.

Pour contribuer à la dynamique de la stratégie régionale des transitions économiques et sociales (SRTES) votée en avril 2023 par le Conseil régional de Bretagne. Comment venir ?

Pour vous rendre au Palais des Congrès de Lorient (Quai Gustave Mansion, 56100 Lorient), différentes solutions s’offrent à vous :

Train + 1.5km à pieds ou en bus (ligne 13 ou T1a pour accéder au palais)

En voiture avec possibilité de stationner aux alentours (Pensez à covoiturer !)

Pour faciliter votre participation, retrouvez la page Infos pratiques en cliquant ici.

2023-06-08T09:15:00+02:00 – 2023-06-08T18:00:00+02:00

