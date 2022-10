Connect’in Lorient Palais des Congrès de Lorient Lorient Catégories d’évènement: Lorient

Morbihan

Connect’in Lorient Palais des Congrès de Lorient, 15 novembre 2022, Lorient. Connect’in Lorient Mardi 15 novembre, 15h00 Palais des Congrès de Lorient

100% gratuit, sur inscription

Connect’in Lorient revient le 15 novembre 2022 ! Accélérez votre transformation digitale ! Palais des Congrès de Lorient Palais des Congrès de Lorient Lorient 56100 Morbihan Bretagne Rendez-vous le mardi 15 novembre 2022 à partir de 15h

au Palais des Congrès de Lorient L’occasion, pour les chefs d’entreprise, professionnels du numérique et de la communication, mais aussi les élus, de se rassembler, se former et d’échanger autour des tendances digitales et leurs applications. Un rendez-vous annuel pour rester connectés aux tendances digitales Connect’in Lorient est co-organisé par Lorient Technopole et la CCI du Morbihan. 100% gratuit, son ambition est triple : valoriser les savoir-faire et les innovations numériques du territoire,

rester connecté aux évolutions du secteur et permettre à tous de les anticiper,

fédérer les chefs d’entreprises et les salariés en leur offrant un espace de partage d’expériences et de rencontres. Table ronde, ateliers pratiques, conférence : un programme riche et centré sur les enjeux actuels du numérique PROGRAMME #connectin22

15h – 15h45 : Table ronde d’ouverture : Le numérique peut-il vraiment être responsable ?

16h – 18h45 : Ateliers du numérique de 45 minutes, au choix ; 3 fils rouges : #inclusion, #numériqueresponsable & #prospective

19h – 19h45 : Conférence : Métavers, nouvel eldorado ou mirage économique ? Les clés pour comprendre cette nouvelle (r)évolution d’Internet, par Julien Pillot

20h -22h : soirée Réseaux du Morbihan Programme complet et inscriptions sur le site connectin-lorient.fr.

Un événement 100% gratuit. En pratique

#Connectin22 aura lieu le mardi 15 novembre 2022 au Palais des Congrès de Lorient, de 15h à 22h (accueil à partir de 14h30).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-15T15:00:00+01:00

2022-11-15T22:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Lorient, Morbihan Autres Lieu Palais des Congrès de Lorient Adresse Palais des Congrès de Lorient Ville Lorient lieuville Palais des Congrès de Lorient Lorient Departement Morbihan

Palais des Congrès de Lorient Lorient Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lorient/

Connect’in Lorient Palais des Congrès de Lorient 2022-11-15 was last modified: by Connect’in Lorient Palais des Congrès de Lorient Palais des Congrès de Lorient 15 novembre 2022 lorient Palais des Congrès de Lorient Lorient

Lorient Morbihan